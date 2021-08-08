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Предлагаем вашему вниманию составы команд.

Реал в рамках товарищеского поединка встретится с Миланом. Главный тренер мадридцев Карло Анчелотти оставил Андрея Лунина в запасе, доверив место в основе Тибо Куртуа.

Гарет Бэйл, в свою очередь, получил место в стартовом составе. На матч он выйдет с 50 номером на спине.

Что касается пары центральных защитников, то ее составят Давид Алаба и Начо Фернандес.

У Милана отметим появление Крунича и Оливье Жиру с первых минут.

Реал: Куртуа — Васкес, Начо, Алаба, Марсело — Иско, Каземиро, Модрич — Родриго, Йович, Бэйл

Милан: Меньян — Калабрия, Томори, Романьоли, Эрнандес — Тонали, Крунич, Салемакерс — Диас, Леау, Жиру