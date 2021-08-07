Испания

Еще один испанский гранд выступил против продажи прав национального первенства.

Несколькими днями ранее появилась информация о том, что испанская Ла Лига намерена заключить соглашение с люксембургской инвестиционной кампанией CVC Capital Partners относительно продажи 10% прав национального первенства, что позволило бы получить взамен 2,7 млрд евро.

Сразу после декларации о подобных намерениях, появилась реакция со стороны каталонской Барселоны, которая первой из числа 42-х клубов-участников Примеры и Сегунды высказалась против заключения подобной сделки.

Среди аргументов представителей "блаугранас" было заверение в том, что за предлагаемый в контракте период продолжительностью почти в полвека стоимость телевизионных прав на показ матчей испанского чемпионата и вырастет куда больше, чем предлагают на сегодняшний день инвесторы.

Схожей позиции предпочитает придерживать и мадридский Реал, который уже выступил со своей позицией по данному вопросу.

Представители "бланкос" даже пошли дальше в своих суждениях, и уже готовы обращаться в суд относительно возможного "недобросовестного администрирования и мошенничества" со стороны руководителя Ла Лиги Хавьера Тебаса и руководителя кампании CVC Хавьера де Хайме.

Согласно подсчетам Реала, фонд за время действия соглашения получит прибыль в размере 20 млрд евро, в то время как инвестирует 2,7 млрд евро, а лично руководитель фонда Хавьера де Хайме получит около 3 млрд евро с этой сделки.

Сообщается, что на следующей неделе пройдет решающее собрание всех клубов испанских Примеры и Сегунды, по итогам которого и будет принято решение относительно возможности сотрудничества и привлечения финансов со стороны новых инвесторов.