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Украинский голкипер занял место Тибо Куртуа.

Реал в рамках товарищеского поединка встречается с Миланом в австрийском Клагенфурте.

Украинский голкипер Андрей Лунин не попал в стартовый состав "королевского клуба", но появился на поле на замену.

22-летний футболист занял место Тибо Куртуа в воротах сразу после перерыва, став одним из семи свежих футболистов, которых выпустил Карло Анчелотти.

Напомним, что ранее Реал отказался отдавать Лунина в Леганес, рассчитывая на него в новом сезоне.