Украинский голкипер занял место Тибо Куртуа.
Андрей Лунин, фото Реал
08 августа 2021, 20:55
Реал в рамках товарищеского поединка встречается с Миланом в австрийском Клагенфурте.
Украинский голкипер Андрей Лунин не попал в стартовый состав "королевского клуба", но появился на поле на замену.
22-летний футболист занял место Тибо Куртуа в воротах сразу после перерыва, став одним из семи свежих футболистов, которых выпустил Карло Анчелотти.
Напомним, что ранее Реал отказался отдавать Лунина в Леганес, рассчитывая на него в новом сезоне.