Испания

Мадридский клуб всерьез рассчитывает на украинского голкипера.

Вратарь мадридского Реала Андрей Лунин мог сменить клуб в летнее трансферное окно, но руководство "сливочных" ответило отказом. Об этом сообщает Marca.

По информации источника, руководство "сливочных" ответило отказом на предложение Леганеса по аренде 22-летнего украинца на предстоящий сезон.

В настоящее время Лунин продолжает подготовку к новому сезону в составе "сливочных".

Также отметим, что Лунин уже был в аренде в составе Леганеса в сезоне-2018/19, в котором провел пять поединков.

Хочешь быть в курсе всех событий? Football.ua запустил приложения на Android и iOS!



​Переходи по ссылкам и будь в тренде! Приложение Android, Приложение iOS.