Мадридский клуб всерьез рассчитывает на украинского голкипера.
Андрей Лунин, Getty Images
26 июля 2021, 20:28
Вратарь мадридского Реала Андрей Лунин мог сменить клуб в летнее трансферное окно, но руководство "сливочных" ответило отказом. Об этом сообщает Marca.
По информации источника, руководство "сливочных" ответило отказом на предложение Леганеса по аренде 22-летнего украинца на предстоящий сезон.
В настоящее время Лунин продолжает подготовку к новому сезону в составе "сливочных".
Также отметим, что Лунин уже был в аренде в составе Леганеса в сезоне-2018/19, в котором провел пять поединков.
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