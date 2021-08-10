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Португальский тренер нашел новое место работы.

Луиш Каштру подписал соглашение с Аль-Духаилем, сообщает официальный сайт катарского клуба.

Бывший тренер донецкого Шахтера заключил контракт сроком на год, заменив на посту французского специалиста Сабри Лямуши.

Финансовые подробности договоренности между португальским тренером и катарским клубом не разглашаются.

Напомним, Каштру покинул Шахтер в мае этого года после двух сезонов с "горняками", вместе с которыми он выиграл УПЛ и дошел до полуфинала Лиги Европы в сезоне-2019/20.

Аль-Духаиль является семикратным чемпионом Катара, но в прошлом сезоне уступил трофей Аль-Садду.