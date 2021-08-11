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Немецкий тренер дал комментарий перед матчем.

Челси сыграет с Вильярреалом в рамках матча за Суперкубок Европы, который состоится в Белфасте.

Главный тренер лондонцев Томас Тухель дал комментарий перед матчем, отметив, что команде трудно сбалансировать подготовку к сезону.

"Мы оказались в довольно непростой ситуации. Одни игроки в нашей команде сыграли не больше тайма, у других за плечами несколько недель подготовки и целых четыре матча.

Наш тренерский штаб проделывает двойной объем работы. Все тренировки разделяются на две сессии. Нам нужно было обеспечить хорошую подготовку для разных групп игроков. Для многих моих парней подготовка к очень сложному сезону продолжится в ближайшие недели. После следующей паузы на матчи сборных [в начале сентября] многие наши игроки будут уже в лучшей форме.

Нам нужно найти баланс. Нельзя отвлекаться и нельзя слишком много думать о наших задачах и ожиданиях. Это повседневный процесс, и если вы подходите к нему хорошо, то вам нельзя отвлекаться.

Это новый опыт для меня — я не очень представляю, чего именно ожидать. Но игроки вернулись из аренд с отличным настроем, и это меня приятно удивило. Игрокам полезно чувствовать себя увереннее и знать, где они будут продолжать карьеру. У них семьи, это не всегда просто. Но у нас в команде прекрасная атмосфера", — приводит слова Тухеля официальный сайт УЕФА.

Напомним, что матч Челси — Вильярреал состоится в среду, 11 августа, в 22:00. На Football.ua будет доступна текстовая онлайн-трансляция.