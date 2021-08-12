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Запущен крупнейший турнир по фэнтези АПЛ

В мае этого года на FanTeam прошёл грандиозный фэнтези турнир с призовым фондом 500 000 евро. В нём приняли участие также игроки из Украины. Победу отпраздновал наш соотечественник с ником DayOfVictory, который получил на свой банковский счёт кругленькую сумму в 100 000 евро.

Что же такое этот фэнтези спорт, о котором все говорят? Давайте попробуем разобраться в тонкостях этой игры на примере фэнтези футбола на FanTeam — официального партнёра футбольного клуба Fulham.

Что такое фэнтези футбол?

Фэнтези футбол — это виртуальная игра на основе реальных футбольных матчей. Вам требуется собрать команду из определенного количества футболистов, на основе реальных выступлений которых будут начисляться очки. Главными критериями для начисления очков служат голы, голевые передачи и сухие матчи. Помимо них существуют дополнительные показатели, которые вносят разнообразие в игру.

На сбор команды предоставляется виртуальный бюджет, за пределы которого выходить нельзя. Стоимость каждого игрока определяется ожиданием результативных действий (топ-игроки стоят дорого, аутсайдеры — дешево). Главное искусство фэнтези заключается в том, чтобы грамотно распределить бюджет и найти ценных игроков с малым процентом владения среди других менеджеров. Чтобы принимать выигрышные решения в фэнтези многие игроки изучают статистику и котировки букмекеров. Просмотр матчей также является преимуществом.

Типы фэнтези турниров

Фэнтези турниры бывает двух типов: сезонный и дэйли.

В сезонном фэнтези турнире менеджер собирает команду из 15 игроков (11 в основе, 4 в запасе) перед началом турнира, а по его ходу имеет право проводить 1 бесплатный трансфер в тур. Команда должна состоять из 2 вратарей, 5 защитников, 5 полузащитников и 3 нападающих. Из одного клуба обычно можно брать не более 3 игроков. Запасные игроки выходят в старт, если кто-то из основных пропустит матч и не сыграет ни одной минуты.

Основа успеха в сезонном фэнтези заключается в умении оценивать потенциал игроков на дистанции нескольких туров. Для этого нужно следить за статистикой и изучать календарь команд на ближайшие 4-6 туров.

Турниры по дэйли фэнтези сильно короче, потому что длятся в течение одного тура или нескольких матчей тура. В них нужно собирать состав с расчетом лишь на 1 матч, а итоги таких турниров становятся известны через несколько часов или дней.

В настоящее время при регистрации на FanTeam.com новые игроки получают бесплатный билет на дейли турнир по АПЛ.

В этот раз мы подобнее поговорим именно о сезонном фэнтези, которое проще для новичка и не требует большого количества специфических знаний.

Сезонный турнир по Английской Премьер-Лиге

FanTeam.com — крупнейшая европейская платформа по фэнтези спорту, на которой ежедневно проводится огромное количество спортивных и киберспортивных соревнований. Каждый год FanTeam запускает сезонный турнир по английской Премьер-лиге с внушительным призовым фондом. Перед сезоном 2021/2022 анонсирован фонд в €1’150’000, а занявший первое место гарантированно получит €230’000. Призовых мест заявлено минимум 5000, и минимальный приз составляет €46.

Попасть в 5000 лучших по итогам сезона АПЛ не составит большого труда даже новичку — достаточно принимать самые очевидные и простые решения, беря в свой состав фаворитов и избегаю аутсайдеров. На фэнтези необязательно тратить много времени — редактирование команды и принятие решение перед туром для любителей занимает не более 10 минут в неделю. Однако для истинных поклонников футбола фэнтези становится интереснейшим хобби, которому хочется уделять особое внимание. Ваш аппетит будет расти, особенно если результаты по ходу сезона будут внушительными.

С каждым годом фэнтези становится все более популярным, и растет количество доступных ресурсов, направленных на то, чтобы помогать новичкам разобраться в тонкостях игры. Помимо специализированных ресурсов, по всему миру сформированы различные комьюнити на базе соцсетей, в которых круглосуточно идет обсуждение фэнтези. Если вы новичок, обязательно зайдите чат по фэнтези спорту в Telegram. Любой, кто начнет с нуля, обязательно найдет поддержку для комфортного и безопасного старта, а также доступ к различным промо-акциям.

На FanTeam.com можно регистрировать до 100 команд в сезонный турнир, чтобы покрыть различные вероятности. Но большая загрузка — не панацея и не дает большого преимущества. В сезонном фэнтези определяющим фактором является аналитический навык и умение стратегически мыслить, а не тугой кошелек. Если вы разбираетесь в футболе — вам не нужно много команд для победы в турнире.

Например, сезон 19/20 на FanTeam.com был выигран болгарским менеджером, заявившим лишь 1 команду. Сезон 18/19 был выигран российским менеджером с 5 командами, при этом все 5 команд закончили турнир в призовой зоне в первой сотне. Сезон 20/21 покорился игроку с 12 командами из 100 возможных.

Важно понимать, что 2 последних турнира не были заполнены участниками на 100%. Таким образом, гарантированный призовой фонд распределялся на меньшее количество игроков, чем было запланировано площадкой. Несмотря на это, FanTeam.com не меняет условия и обеспечивает заявленный призовой фонд.

€23 — стоимость регистрации одной команды, но и она необязательно должна быть оплачена участником полностью. Во-первых, площадка регулярно устраивает бесплатные розыгрыши билетов и другие промоакции в социальных сетях FanTeam. Во-вторых, на площадке ежедневно проводятся отборочные турниры, в которых разыгрываются билеты в сезонный турнир, а вход в них стоит €1-2.

Даже если вы не преследуете цель заработать на фэнтези, а просто любите «АПЛ», то регистрация даже одной команды преобразит ваше восприятие футбола и обеспечит увлекательное путешествие длиной в сезон. Следить за всеми матчами становится невероятно интересно, поскольку в каждом из них может выступать один из ваших джокеров, гол которого может поднять вас на вершину рейтинга. Величина же призов не идет ни в какое сравнение с букмекерскими конторами, поскольку на FanTeam.com, не потратив ни копейки, ты можешь стать миллионером благодаря своим навыкам.

Гравець з України виграв 100 000 євро, граючи в фентезі спорт на FanTeam

У травні цього року на FanTeam пройшов грандіозний фентезі турнір з призовим фондом 500 000 євро. У ньому взяли участь також гравці з України. Перемогу відсвяткував наш співвітчизник з ніком DayOfVictory, який отримав на свій банківський рахунок кругленьку суму в 100 000 євро.

Що ж таке цей фентезі спорт, про який всі говорять? Давайте спробуємо розібратися в тонкощах цієї гри на прикладі фентезі футболу на FanTeam — офіційного партнера футбольного клубу Fulham.

Що таке фентезі футбол?



Фентезі футбол- це віртуальна гра на основі реальних футбольних матчів. Вам потрібно зібрати команду з певної кількості футболістів, на основі реальних виступів яких будуть нараховуватися бали. Головними критеріями для нарахування очок служать голи, гольові передачі і сухі матчі. Крім них існують додаткові показники, які вносять різноманітність в гру.

На збір команди надається віртуальний бюджет, за межі якого виходити не можна. Вартість кожного гравця визначається очікуванням результативних дій (топ-гравці коштують дорого, аутсайдери — дешево). Головне мистецтво фентезі полягає в тому, щоб грамотно розподілити бюджет і знайти цінних гравців з малим відсотком володіння серед інших менеджерів. Щоб приймати виграшні рішення в фентезі багато гравців вивчають статистику і котирування букмекерів. Перегляд матчів також є перевагою.

Типи фентезі турнірів

Фентезі турніри буває двох типів: сезонний і дейлі.

У сезонному фентезі турнірі менеджер збирає команду з 15 гравців (11 в основі, 4 в запасі) перед початком турніру, а по його ходу має право проводити 1 безкоштовний трансфер в тур. Команда повинна складатися з 2 воротарів, 5 захисників, 5 півзахисників і 3 нападаючих. З одного клубу зазвичай можна брати не більше 3 гравців. Запасні гравці виходять в старт, якщо хтось з основних пропустить матч і не зіграє жодної хвилини.





Основа успіху в сезонному фентезі полягає в умінні оцінювати потенціал гравців на дистанції кількох турів. Для цього потрібно стежити за статистикою і вивчати календар команд на найближчі 4-6 турів.

Турніри по дейлі фентезі сильно коротше, тому що тривають протягом одного туру або декількох матчів туру. У них потрібно збирати склад з розрахунком лише на 1 матч, а підсумки таких турнірів стають відомі через кілька годин або днів.

В даний час при реєстрації на FanTeam.com нові гравці отримують безкоштовний квиток на дейлі турнір з АПЛ.

Цього разу ми подібні поговоримо саме про сезонне фентезі, яке простіше для новачка і не вимагає великої кількості специфічних знань.

Сезонний турнір з Англійської Прем'єр-Лізі

FanTeam.com — найбільша європейська платформа по фентезі спорту, на якій щодня проводиться величезна кількість спортивних і киберспортівних змагань. Щороку FanTeam запускає сезонний турнір по англійській Прем'єр-лізі з значним призовим фондом. Перед сезоном 2021/2022 анонсований фонд в € 1'150'000, а що зайняв перше місце гарантовано отримає € 230'000. Призових місць заявлено мінімум 5000, і мінімальний приз становить € 46.

Потрапити в 5000 кращих за підсумками сезону АПЛ не складе великих труднощів навіть новачкові — досить приймати найочевидніші і прості рішення, беручи до свого складу фаворитів і уникаю аутсайдерів. На фентезі необов'язково витрачати багато часу — редагування команди і прийняття рішення перед туром для любителів займає не більше 10 хвилин на тиждень. Однак для справжніх шанувальників футболу фентезі стає найцікавішим хобі, якому хочеться приділяти особливу увагу. Ваш апетит буде рости, особливо якщо результати по ходу сезону будуть значними.

З кожним роком фентезі стає все більш популярним, і зростає кількість доступних ресурсів, спрямованих на те, щоб допомагати новачкам розібратися в тонкощах гри. Крім спеціалізованих ресурсів, по всьому світу сформовані різні ком'юніті на базі соцмереж, в яких цілодобово йде обговорення фентезі. Якщо ви новачок, обов'язково зайдіть чат з фентезі спорту в Telegram. Той, хто почне з нуля, обов'язково знайде підтримку для комфортного і безпечного старту, а також доступ до різних промо-акціях.

на FanTeam.com можна реєструвати до 100 команд в сезонний турнір, щоб покрити різні ймовірності. Але велике завантаження — не панацея і не дає великої переваги. У сезонному фентезі визначальним фактором є аналітичний навик і вміння стратегічно мислити, а не тугий гаманець. Якщо ви розбираєтеся у футболі — вам не потрібно багато команд для перемоги в турнірі.

Наприклад, сезон 19/20 на FanTeam.com був виграний болгарським менеджером, який заявив лише 1 команду. Сезон 18/19 був виграний російським менеджером з 5 командами, при цьому всі 5 команд закінчили турнір в призовий зоні в першій сотні. Сезон 20/21 підкорився гравцеві з 12 командами з 100 можливих.

Важливо розуміти, що 2 останніх турніру не були заповнені учасниками на 100%. Таким чином, гарантований призовий фонд розподілявся на меншу кількість гравців, ніж було заплановано майданчиком. Незважаючи на це, FanTeam.com не змінює умови і забезпечує заявлений призовий фонд.

€ 23 — вартість реєстрації однієї команди, але і вона не обов'язково повинна бути оплачена учасником повністю. По-перше, майданчик регулярно влаштовує безкоштовні розіграші квитків і інші промоакції в соціальних мережах FanTeam. По-друге, намайданчикущодня проводяться відбіркові турніри, в яких розігруються квитки в сезонний турнір, а вхід в них коштує € 1-2.

Навіть якщо ви не переслідуєте мету заробити на фентезі, а просто любите «АПЛ», то реєстрація навіть однієї команди перетворить ваше сприйняття футболу і забезпечить захоплюючу подорож довжиною в сезон. Стежити за всіма матчами стає неймовірно цікаво, оскільки в кожному з них може виступати один з ваших джокерів, гол якого може підняти вас на вершину рейтингу. Величина ж призів не йде ні в яке порівняння з букмекерськими конторами, оскільки на FanTeam.com, Не витративши ні копійки, ти можеш стати мільйонером завдяки своїм навичкам.