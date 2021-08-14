Киевляне сыграли против миланцев в спарринге.
ФК Интер
14 августа 2021, 21:25
В рамках товарищеского матча миланский Интер в Италии переиграл киевское Динамо со счетом 3:0.
Поединок проходил в Монце из-за большого количества матчей на Джузеппе Меацца.
В первом тайме Интер забил дважды. На 13 минуте отметился Николо Барелла, а затем забил Эдин Джеко.
Во второй половине игры произошло множество замен. На 60 минуте Стефано Сенси, которого летом активно сватали в донецкий Шахтер, отличился третьим голом.
Интер - Динамо 3:0
Голы: Барелла, 13, Джеко, 34, Сенси, 60
Динамо: Бущан (Бойко, 46) – Караваев, Сирота, Забарный, Кендзера – Сидорчук, Шапаренко, Леднев (Гармаш, 46) – Родригеш (де Пена, 46), Цыганков (Сидклей, 46) – Рамирес (Кулач, 46).
Интер: Ханданович, Шкриньяр, де Врей, Бастони, Дармиан, Барелла, Брозович, Чалханоглу, Перишич, Сенси, Джеко (Пинамонти, 46).