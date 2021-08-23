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Украинский хавбек отметился голом в матче против Сен-Жилуаза.

В поединке пятого тура чемпионата Бельгии Мехелен на своем поле уверенно обыграл Сен-Жиллуаз (3:1).

В этом противостоянии результативным ударом отметился украинский полузащитник Марьян Швед, который отличился голом на 55-й минуте, забив второй мяч своей команды.

Для 24-летнего украинца это дебютный гол в нынешнем сезоне чемпионата Бельгии, в котором он провел три встречи.

Напомним, в прошлом месяце Мехелен выкупил контракт Шведа у Селтика.

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