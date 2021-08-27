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Разбираешься в украинском футболе? Докажи это и выиграй телевизор!

Сегодня стартует 6 тур чемпионата Украины, а вместе с ним и новый мини-турнир в официальной фентези-лиге УПЛ. Главный приз, розыгрыш которого уже вот-вот начнется — новенький телевизор!

Что такое фэнтези-футбол?

Фэнтези — это виртуальный футбольный менеджер на основе реальных матчей. Ты собираешь команду своей мечты из реальных звезд УПЛ, а они приносят тебе очки за свои действия в туре чемпионата.

Твой состав должен содержать не более 3 игроков из одного клуба и вписываться в бюджет (120 миллионов), но все эти условия не отвлекают от главного — ты ощущаешь себя настоящим менеджером футбольной команды и только от твоих решений зависит ее успех.

Думаешь, что разбираешься в футболе? Имеешь чуйку на голы Шахаба или отбитые пенальти Волынца? Любишь соревноваться с другими и выигрывать призы? Тогда фэнтези-футбол — это точно твое!

Почему Real Manager?

Фэнтези-приложение Real Manager уже третий сезон начинает в статусе официального партнера УПЛ. Позади десятки розыгрышей и призов, ярких эмоций и побед, а впереди — новые турниры, новые возможности, новый уровень восприятия футбола и, конечно же, новые подарки.

Главное отличие Real Manager от классического фэнтези — здесь именно ТЫ своими решениями влияешь на количество набранных очков. У тебя есть возможность:

- выбрать форму с оригинальным дизайном для своей команды;

- делать неограниченное количество трансферов между турами;

- делать замены уже во время тура;

- прокачивать (“тренировать”) своих игроков, благодаря чему они будут заносить больше очков, чем у других менеджеров за одни и те же действия;

- скрывать свою команду от других менеджеров.

Все это и другие приятные фичи делают погружение в игру максимально глубоким и разогревают накал страстей до максимума в борьбе за победу в каждом туре.

Приятный бонус — возможность общаться и делиться своим мнением с другими игроками в чате в Телеграм или непосредственно в приложении.

Что по розыгрышам?

Ну, и призы, куда же без них! В Real Manager у тебя есть возможность выиграть топовые подарки от УПЛ или от своего любимого клуба! Телевизоры, смартфоны, приставки, часы, футболки, мячи и многое другое уже было разыграно в предыдущих двух сезонах. Дальше — больше!

Даже если у тебя до сих пор нет своей команды — не проблема. Кроме сезонного турнира в приложении проходят и короткие мини-турниры (на 1-2 тура), победить в которых может даже новичок.

Именно сегодня стартует первый из них. Лучший менеджер по итогам 6-7 туров станет обладателем новенького телевизора. Так что собирай свою команду прямо сейчас, выбирай капитана (его очки удваиваются) и готовься к старту нового тура. Докажи всем, что именно ты — лучший менеджер Украины.

Збирай команду мрії і вигравай телевізор від Real Manager

Розбираєшся в українському футболі? Доведи це і вигравай телевізор!

Сьогодні стартує 6 тур чемпіонату України, а разом з ним і новий міні-турнір в офіційній фентезі-лізі УПЛ. Головний приз, розіграш якого вже ось-ось розпочнеться — новенький телевізор!

Що таке фентезі-футбол?

Фентезі — це віртуальний футбольний менеджер на основі реальних матчів. Ти збираєш команду своєї мрії з реальних зірок УПЛ, а вони приносять тобі очки за свої дії в турі чемпіонату.

Твій склад має містити не більше 3 гравців з одного клубу і вписуватись у бюджет (120 мільйонів), але всі ці умови не відволікають від головного — ти відчуваєш себе справжнім менеджером футбольної команди і тільки від твоїх рішень залежить її успіх.

Думаєш, що розбираєшся в футболі? Маєш чуйку на голи Шахаба або відбиті пенальті Волинця? Любиш змагатися з іншими і вигравати призи? Тоді фентезі-футбол — це точно твоє!

Чому Real Manager?

Фентезі-додаток Real Manager починає вже третій сезон в статусі офіційного партнера УПЛ. Позаду десятки розіграшів та призів, яскравих емоцій і перемог, а попереду — нові турніри, нові можливості, новий рівень сприйняття футболу і, звичайно ж, нові подарунки.

Головна відмінність Real Manager від класичного фентезі — тут саме ТИ своїми рішеннями впливаєш на кількість набраних очок. У тебе є можливість:

- вибрати форму з оригінальним дизайном для своєї команди;

- робити необмежену кількість трансферів між турами;

- робити заміни вже протягом туру;

- прокачувати ("тренувати") своїх гравців, завдяки чому вони будуть заносити більше очок, ніж у інших менеджерів за одні й ті самі дії;

- приховувати свою команду від інших менеджерів.

Все це та інші приємні фічі роблять занурення в гру максимально глибоким і розігрівають пристрасті до максимуму в боротьбі за перемогу в кожному турі.

Приємний бонус — можливість спілкуватися і ділитися своїми думками з іншими гравцями в Телеграм-чаті або безпосередньо в додатку.

Що по розіграшах?

Ну, і призи, куди ж без них! В Real Manager у тебе є можливість виграти топові подарунки від УПЛ або від свого улюбленого клубу! Телевізори, смартфони, приставки, годинники, футболки, м'ячі та багато іншого вже було розіграно в попередніх двох сезонах. Далі більше!

Навіть якщо у тебе досі немає своєї команди — не проблема. Крім сезонного турніру в додатку проходять і короткі міні-турніри (на 1-2 тури), перемогти в яких може навіть новачок.

Саме сьогодні стартує перший з них. Кращий менеджер за підсумками 6-7 турів стане власником новенького телевізора. Тож збирай свою команду прямо зараз, обирай капітана (його очки подвоюються) і готуйся до старту нового туру. Доведи всім, що саме ти — найкращий менеджер України.