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Энрике Луваннор перебрался в чемпионат Саудовской Аравии.

Уже в средине сентября донецкий Шахтер стартует в групповом этапе Лиги чемпионов матчем против молдавского Шерифа.

Примечательно, что перед матчами Лиги чемпионов команда Юрия Вернидуба лишилась одного из знаковых футболистов клуба.

Как сообщает клубная пресс-служба, Шериф продал форварда Энрике Луваннора в Аль-Таавун из Саудовской Аравии. Детали трансфера не разглашаются.

Луаваннор выступал за клуб из Тирасполя с 2011 по 2014 год, а после этого 7 лет провел в чемпионате ОАЭ. В начале июля этого года он вернулся в Шериф, но, как оказалось, ненадолго.

Напомним, матч Шахтер - Шериф состоится в Киеве 15 сентября. Старт встречи запланирован на 19:45 по киевскому времени.