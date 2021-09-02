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Украинец высказался о переходе в варшавскую Легию.

Накануне варшавская Легия объявила о переходе украинского полузащитника Игоря Харатина, который перебрался в Польщу из венгерского Ференцвароша.

Футболист прокомментировал состоявшийся трансфер, рассказав, каких целей планирует добиться в польском клубе.

"У меня не было так много времени, потому что я летел сюда, но по прибытии я поговорил с Джоэлем Абу-Ханной, который рассказал мне немного о клубе.

Я лучше себя чувствую на позиции опорного полузащитника, на которой постоянно играю, но могу сыграть и в центре защиты. Эти позиции для меня самые лучшие.

Конечно, хочу выиграть чемпионат. Для меня это очень важно, потому что в Ференцвароше мы выиграли чемпионат три раза подряд. Легия также выиграла титул. Важно, когда клуб хочет становиться лучше и выиграть все. Я хочу выиграть чемпионат и попасть в еврокубки", — цитирует Харатина клубная пресс-служба.

Ранее сообщалось, что в Ференцвароше раскрыли подробности ухода Харатина в Легию.