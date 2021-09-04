Нападающий, права на которого принадлежат Динамо, удалился в поединке за сборную Люксембурга.
Жерсон Родригес, ФК Динамо Киев
04 сентября 2021, 21:21
Сербия разгромила сборную Люксембурга в рамках квалификационного раунда предстоящего чемпионата мира (4:1), который пройдет в 2022 году в Катаре.
В данном противостоянии принимал участие и нападающий киевского Динамо Жерсон Родригес, который в летнее трансферное окно отправился во французский Труа на правах аренды.
Люксембуржец отметился результативной передачей в моменте с единственным голом своей команды, однако в конце поединка Жерсон отметился и с негативной стороны, заработав удаление на пятой добавленной минуте к основному времени.
Видео удаления Жерсона Родригеса:
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