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Представляем вашему вниманию видео лучших моментов товарищеского поединка.

Сборная Португалии провела товарищеский поединок с национальной командой Катара, которая станет хозяйкой предстоящего чемпионата мира в 2022 году.

Несмотря на то, что катарскому коллективу все-таки удалось отметиться забитым мячом на 61-й минуте, будучи в меньшинстве, победу в конечном итоге одержали подопечные Фернандо Сантуша.

Отметим также, что Криштиану Роналду в данном противостоянии участия не принимал.

Обзор матча:



Катар — Португалия 1:3

Голы: А. Хассан, 61 — Андре Силва, 23, Отавио, 25, Бруну Фернандеш, 88 (пен.)

Удаления: Башам, 43, Хухи, 87 — ...