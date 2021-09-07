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Функционер в очередной раз прошелся критикой по проекту нового футбольного турнира.

Тема запуска Суперлиги, как турнира, противопоставляемого существующим европейским состязаниям, периодически всплывает в СМИ либо из-за санкций, которые "догоняют" клубы-соучредители проекта, либо из-за высказываний крупных игроков футбольного рынка.

На этот раз, таковым отметились президент французского Пари Сен-Жермен Насер Аль-Хелаифи и президент УЕФА Александр Чеферин, которые получили слово в рамках ассамблеи Ассоциации европейских клубов.

"В 2020-21 годах совершенно не было ожидаемых вызовов. Мы хотим вернуться к нормальной жизни, но для этого должны объединиться перед лицом этой позорной и болтливой Суперлиги. Мне хочется верить, что это был всего лишь одноразовый эпизод, который в будущем больше не повторится. Мы должны оставаться едиными, на пути стремления к возвращению нормальной жизни.

Безответственного обращения клубов с деньгами мы точно допускать не намерены. Финансовый fair play постепенно должен прийти к статусу системы, которая позволяет напрямую контролировать и обеспечивать финансовую ответственность. Эта система исключительно стабилизирует футбол.

Также, хотел бы высказаться об идее проводить чемпионат мира раз в два года. Мы считаем, что этот турнир ценен по тому, что он проводится раз в четыре года. Если сделать его более частым, это обесценит его значимость в футбольном мире. Клубы и сборные должны равномерно занимать временную ленту событий в году", — посчитал руководитель европейского футбола.

Напомним, что ранее Александр Чеферин высказался категорически против повторного проведения чемпионатов Европы в будущем по схеме, по которой проходил Евро-2020.