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Ограничения все еще достаточно серьезные, но прогресс идет в правильном русле.

На очередном собрании Исполнительный комитет УЕФА утвердил новую редакцию Протокола УЕФА о возвращении к игре, содержащую целый ряд обновленных поправок, среди которых также присутствует послабление санитарно-гигиенических процедур и оперативных протоколов, которые должны применяться при проведении матчей соревнований УЕФА.

На положительное решение о снижении уровня ограничений повлияли темпы вакцинации в большинстве европейских стран, а также постепенное открытие границ между государства, что только увеличивает рост туризма на первых этапах жизни в период очередного пройденного пика пандемии COVID-19.

Нововведения коснулись следующих моментов:

– отказ от тестирования в пределах спортивных арен для тех лиц, которые прошли полный курс вакцинации от SARS-CoV-2 или выздоровели от COVID-19.

При этом, вся ответственность в вопросах проверки допустимости посещения тем или иным лицом спортивного объекта, города или государства (соответствие принятой вакцины допустимым в данном регионе, соблюдение регламента по прибытию на спортивный объект, и др.), ложится полностью на плечи футбольных клубов.

Также, команды будут вынуждены самостоятельно справляться с расходами, которые сопровождают необходимый процесс вакцинации для участников делегации, если такой требуется на месте.

– допуск зрителей на трибуны

Принимая во внимание различные правила и положения, применимые на территориях ассоциаций-членов УЕФА, было решено не применять общий подход (MHHRRS), а ставить любое решение в отношении зрителей на усмотрение соответствующих компетентных органов.

Кроме того, теперь продажа билетов для болельщиков команды гостей выведена из-под запрета. Таким образом, будет восстановлена ​​стандартная практика, т.е. 5% от общей разрешенной вместимости стадиона будет зарезервировано для болельщиков команды гостей, при условии принятия любого решения в этом отношении, подпадающего под ответственность соответствующих компетентных органов.

– снятие ограничения на обязательную социальную дистанцию

Было решено отменить требования об обязательном дистанцирования в рабочих зонах на открытом воздухе, что также позволит проводить дополнительные операции на стадионе и может позволить большему количеству операторов трансляций и средств массовой информации присутствовать на матчах.

Тем не менее, все операции на стадионе, как всегда, будут подчиняться любым правилам или требованиям, установленным местными властями.