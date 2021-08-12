Украина

Украинский специалист не сможет возглавить национальной команду в настоящее время.

Главный тренер Аль-Айна Сергей Ребров прокомментировал ситуацию с контрактом, который связывает его с клубом из ОАЭ, а также рассказал о приглашении на пост наставника сборной Украины.

"Я был бы, безусловно, счастлив, если бы взял на себя задачу тренировать сборную своей страны. Но я сейчас здесь, я предан своему контракту. Если клуб решит, что я должен уйти, несомненно, я возьму на себя работу главным тренером сборной Украины", — приводит слова Реброва официальный сайт Аль-Айна.

Что касается подготовки своей текущей команды, то украинский специалист сказал следующие слова.

"Я очень доволен работой команды на сборах в Испании, и проделанная работа была замечательной. Конечно, есть некоторые мелкие детали, которые требуют увеличенных усилий, чтобы достичь необходимого уровня. Но в целом дела шли хорошо.

Клуб ищет футболистов с высокой эффективностью и игроки понимают, что Аль-Айн пригласил их из-за наличия громадного потенциала. От всех требуется быстро адаптироваться к плану и стилю игры тренера. Уверен, они смогут быстро приспособиться к игре, которую хочет показывать команда.

Наша работа идет должным образом, и все упорно стремятся показать боевой дух на поле, что меня очень порадовало. Все борются за место в составе, и это главное для команды", — добавил Ребров.

Ранее сообщалось, что Украина потеряла одну позицию в обновленном рейтинге ФИФА.