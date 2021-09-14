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Football.ua предлагает своим читателям сделать свой выбор касательно будущего триумфатора Лиги чемпионов.

Уже сегодня, 14 сентября, начинается групповой этап Лиги чемпионов!

Первыми на поле выйдут Янг Бойз и Манчестер Юнайтед, а также Севилья и Зальцбург. Позднее состоятся еще шесть поединков, наиболее наиболее интересными из которых будут Барселона — Бавария и, конечно же, Динамо — Бенфика.

Прямо сейчас весьма сложно предугадать, кто же сможет в этом сезоне поднять над головой трофей Лиги чемпионов, но несколько фаворитов традиционно выделить особого труда не составит. Итак, давайте голосовать!