На эту должность сватали украинского специалиста Андрея Шевченко.
Штефан Кунц, Getty Images
19 сентября 2021, 21:54
Бывший главный тренер молодежной сборной Германии Штефан Кунц стал новым наставником национальной команды Турции. Об этом сообщает пресс-служба турецкой федерации футбола.
Детали контракта с 58-летним специалистом не разглашаются. В сборной Турции он заменил Шенола Гюнеша, который был уволен после разгромного поражения от Нидерландов (1:6) в отборе ЧМ-2022.
До этого Кунц вместе с немецкой молодежкой дважды становился победителем молодежного чемпионата Европы в 2017 и 2021 годах.
Ранее сообщалось, что помимо Кунца на вакантную должность в турецкой команде рассматривается бывший главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко.