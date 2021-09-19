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На эту должность сватали украинского специалиста Андрея Шевченко.

Бывший главный тренер молодежной сборной Германии Штефан Кунц стал новым наставником национальной команды Турции. Об этом сообщает пресс-служба турецкой федерации футбола.

Детали контракта с 58-летним специалистом не разглашаются. В сборной Турции он заменил Шенола Гюнеша, который был уволен после разгромного поражения от Нидерландов (1:6) в отборе ЧМ-2022.

До этого Кунц вместе с немецкой молодежкой дважды становился победителем молодежного чемпионата Европы в 2017 и 2021 годах.

Ранее сообщалось, что помимо Кунца на вакантную должность в турецкой команде рассматривается бывший главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко.