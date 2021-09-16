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Помимо украинца на вакантную должность претендует Штефан Кунц.

Бывший главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко может стать новым наставником национальной команды Турции. Об этом сообщает Kicker.

По информации источника, украинский специалист находится в списке претендентов на вакантную должность в сборной вместе с тренером молодежной сборной Германии Штефаном Кунцом, вместе с которым немецкая молодежка дважды становилась чемпионом Европы.

Напомним, на прошлой неделе должность главного тренера сборной Турции покинул Шенол Гюнеш, который был отправлен в отставку после разгромного поражения от Нидерландов в отборе ЧМ-2022.

Также отметим, что под руководством Шевченко сборная Украины впервые в своей истории вышла в четвертьфинал чемпионата Европы.

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