Помимо украинца на вакантную должность претендует Штефан Кунц.
Андрей Шевченко, Getty Images
16 сентября 2021, 21:18
Бывший главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко может стать новым наставником национальной команды Турции. Об этом сообщает Kicker.
По информации источника, украинский специалист находится в списке претендентов на вакантную должность в сборной вместе с тренером молодежной сборной Германии Штефаном Кунцом, вместе с которым немецкая молодежка дважды становилась чемпионом Европы.
Напомним, на прошлой неделе должность главного тренера сборной Турции покинул Шенол Гюнеш, который был отправлен в отставку после разгромного поражения от Нидерландов в отборе ЧМ-2022.
Также отметим, что под руководством Шевченко сборная Украины впервые в своей истории вышла в четвертьфинал чемпионата Европы.
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