ЧМ-2022. Отбор

Представляем вашему вниманию видео лучших моментов отборочного поединка на ЧМ-2022.

Сборная Нидерландов продолжает вести ожесточенную борьбу против Норвегии и Турции за первую строчку турнирной таблицы в своей отборочной группе, и накануне сделала все от себя зависящее в домашнем матче против "лунных звезд".

В воротах команды Шенола Гюнеша в первый раз мяч побывал уже на первой минуте, после чего Мемфис Депай записал на свой счет хет-трик, а по голу отметились Гус Тил и Дониелл Мален. Турки на это ответили лишь однажды, да и то — на последних минутах компенсированного времени.

Обзор матча:

Нидерланды — Турция 6:1

Голы: Классен, 1, Депай, 16, 38, 54, Тил, 80, Мален, 90 — Ундер, 90+2

Нидерланды: Бейло — Думфрис (Ренсх, 71), де Врей, ван Дейк, Блинд — Вейналдум (Тил, 61), де Йонг (Копмейнерс, 46), Классен (Гравенберх, 71) — Бергейс, Депай, Бергвейн (Мален, 61).

Турция: Чакыр — Айхан, Демирал, Сеюнджю, Мюльдюр — Кекчю (Туфан, 46), Йокушлу — Ундер, Чалханоглу, Караман (Кабак, 46) — Йылмаз (Актюркоглу, 65).

Предупреждения: Вейналдум — Кекчю, Йокушлу, Сеюнджю, Кабак.

На 44-й минуте был удален Чаглар Сеюнджю (Турция) (второе предупреждение).