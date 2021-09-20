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Эдуард Соболь высказался о состоянии дел в бельгийском Брюгге.

Украинский защитник бельгийского Брюгге Эдуард Соболь высказался о матче Лиги чемпионов против ПСЖ, рассказал о целях клуба на евро арене, заявив, что доволен карьерой в Бельгии.

"Эмоции только положительные, потому что против такой команды получилось добыть хороший результат. С такими игроками, как Месси, находиться на футбольном поле одно удовольствие. Старался концентрироваться на своей игре, игре своей команды и на установках тренера, которые он давал нам перед игрой. Самое главное — дисциплина, самоотдача, желание, мы верили, что сможем добыть положительный результат. Старались играть компактно в обороне и ловить ПСЖ на контратаках, у них были свободные зоны за спиной, старались это использовать.

Доволен, что получилось сделать голевую передачу, но самое главное — это результат и то, как команда выложилась на поле. Конечно, сейчас положительная пресса для команды, но никто звезд с неба не хватает. У нас все реалисты, тяжелая группа, будем двигаться от игры к игре и по максимуму набирать очки. В городе был праздник, на стадионе была хорошая атмосфера, ради такого стоит играть в футбол.

Сейчас я всем доволен в Брюгге, это один из лучших моментов в моей карьере. Есть амбиции попробовать себя на более высоком уровне, но сначала нужно проявить себя здесь. Я чувствую себя защитником, но мне нравится подключаться к атакам, участвовать в атакующих действиях", — сказал Соболь в интервью Великому футболу.

Ранее сообщалось, что Соболь отметился ассистом в матче Брюгге — ПСЖ.