Финский хавбек продолжит защищать цвета шотландского клуба.
Глен Камара, ФК Рейнджерс
23 сентября 2021, 09:59
Рейнджерс на своем официальном сайте объявили о продлении контракта с полузащитником Гленом Камара.
Новое соглашение с 25-летним финном рассчитано до лета 2025 года.
В минувшее летнее трансферное окно СМИ сообщали, что футболистом активно интересовался Ньюкасл.
В нынешнем сезоне Камара провел десять поединков, в которых отметился одним ассистом.
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