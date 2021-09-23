Другое

Финский хавбек продолжит защищать цвета шотландского клуба.

Рейнджерс на своем официальном сайте объявили о продлении контракта с полузащитником Гленом Камара.

Новое соглашение с 25-летним финном рассчитано до лета 2025 года.

В минувшее летнее трансферное окно СМИ сообщали, что футболистом активно интересовался Ньюкасл.

В нынешнем сезоне Камара провел десять поединков, в которых отметился одним ассистом.

Хочешь быть в курсе всех событий? Football.ua запустил приложения на Android и iOS!



​Переходи по ссылкам и будь в тренде! Приложение Android, Приложение iOS.