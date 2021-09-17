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Рейнджерс - Лион, Getty Images
17 сентября 2021, 12:39
В поединке стартового тура группового этапа Лиги Европы французский Лион в гостях уверенно обыграл шотландский Рейнджерс (2:0).
Гости открыли счет в середине первого тайма усилиями Экамби, а в начале второго тайма Тавернье срезал мяч в собственные ворота и удвоил преимущество "львов".
Обзор матча:
Рейнджерс — Лион 0:2
Голы: Экамби, 23, Тавернье, 55, автогол.
Рейнджерс: Макгрегор — Тавернье, Голдсон, Балогун, Баришич — Лундстрем, Дэвис (Райт, 60), Камара — Айоделе-Арибо (Сакала, 76), Морелос, Кент (Руф, 70).
Лион: Лопес — Густо, Ж.Боатенг (Диоманде, 65), Денайер, Эмерсон — Какере, Гимарайеш, Ауар — Пакета, Слимани, Токо Экамби (Шакири, 71).
Предупреждены: Гудисон, Айоделе-Арибо, Морелос — Боатенг, Слимани.