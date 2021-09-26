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Завершился долгожданный бой между Александром Усиком и Энтони Джошуа.

Украинский супертяжеловес Александр Усик (18-0, 13 КО) провел поединок против британского чемпиона WBA, WBO и IBF Энтони Джошуа (24-1, 22 КО). Данный бой возглавил вечер бокса промоутерской компании Matchroom Boxing.

Первый раунд выдался ознакомительным. Украинский боксер выглядел немного активнее своего соперника во втором и третьем раунде. В четвертом раунде Джошуа активизировался и из-за столкновения головами у Усика появилоcь минимальное рассечение под правым глазом.

Пятый и шестой раунд британец старался как можно больше атаковать, дабы вывести Усика из равновесия. Но в седьмом Усик мог отправить Джошуа в нокдаун, однако тот удержался на ногах.

На протяжении последних раундов британец старался схитрить. Работал на два этажа — бил по лицу и в живот, действовал "грязно". И в 10 раунде появилась первая кровь — рассечение правого глаза. У Джошуа вылезла гематома над правым глазом, что также очень опасно в боксе.

В 11, предпоследнем раунде, Усик несколько раз попытался пробить по правому глазу соперника, чтобы закрыть поединок заранее, и дважды попал. Но Энтони был несломен.

Последний раунд был явно за Усиком. Сначала боксеры обменялись двумя точными ударами, Усик насыпал, но все в блок Джошуа. Но в последние 20 секунд Усик начал попадать прямо в голову и великолепным образом завершил бой.

Судейские решения были достаточно непредсказуемыми, ведь за весь поединок было не понятно, кто же выйдет победителем. Но в итоге Александр Усик стал победителем! Он стал обладателем титулов чемпиона мира!