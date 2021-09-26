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Французский полузащитник решил окончательно повесить бутсы на гвоздь.

Французский полузащитник атакующего плана Самир Насри, известный по своим выступлениям за Марсель, лондонские Арсенал и Вест Хэм, Манчестер Сити, андалузскую Севилью, объявил о завершении карьеры профессионального футболиста в возрасте 34 лет.

Последним клубом игрока стал бельгийский Андерлехт, в который он перешел летом 2019 года, однако уже через сезон был вынужден завершить выступления из-за проблем со здоровьем.

Также, стоит напомнить, что его переходу в лондонский Вест Хэм предшествовал запрет на занятия футболом на профессиональном уровне, который был наложен в результате обнаружения в тестах Насри следов запрещенных препаратов.

Об этом эпизоде Самир вспомнил на своей прощальной пресс-конференции: "Один эпизод сильно задел меня и изменил мое отношение к футболу: моя дисквалификация.

Я считаю, что это более чем несправедливо, так как я не принимал никаких допинговых препаратов. Это была просто инъекция витаминов, потому что я был болен. Этот случай выбросил меня из футбола на несколько лет.

Я вернулся в Вест Хэм, в Лондон, со своим знакомым тренером Мануэлем Пеллегрини — это было идеально. Но я три раза подряд травмировался, поэтому так и не смог заиграть вновь в АПЛ.

После этого, Винсент Компани позвал меня в Андерлехт. Этому переходу благоприятствовала эмоциональная составляющая, но также была идея стать вновь полноценным игроком, и немного поработать в коллективе.

Поскольку я хотел бы тренироваться, я сказал себе, что буду учиться у него. В итоге, все пошло не так, как планировалось. Затем, чемпионат был остановлен из-за COVID, а уже после завершения локдауна былых эмоций у меня не возникло.

Ни одно из предложений остальных клубов меня так и не зацепило, да и я не мог себе представить возвращение во Францию куда-нибудь, кроме родного Марселя, поэтому я принял такое решение", — подытожил французский футболист.

Отметим, что за свою профессиональную карьеру Насри дважды побеждал в АПЛ в составе Манчестер Сити (2012, 2014), выигрывал Кубок Англии (2014), Суперкубок Англии (2013), чемпионат Европы среди категории U-17 (2004), а также признавался футболистом года во Франции (2010).