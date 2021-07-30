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Клубы выступили с официальным заявлением.

Мадридский Реал, каталонская Барселона и туринский Ювентус на своих официальных сайтах вновь выступили с заявлениями о Суперлиге.

В сообщениях пишется, что Мадридский суд обязал УЕФА незамедлительно отозвать все свои действия против клубов-учредителей Европейской Суперлиги, включая окончательную подачу дисциплинарного взыскания в отношении трех вышеупомянутых клубов и отмены штрафов и других ограничений, наложенных на оставшиеся девять клубов-учредителей.

"Суды поддерживают позицию организаторов Европейской суперлиги и отклоняют апелляцию УЕФА, подтверждая, что невыполнение этой резолюции может привести к финансовым санкциям и уголовной ответственности. Дело будет рассмотрено Судом Европейского Союза в Люксембурге, который рассмотрит монопольную позицию УЕФА в европейском футболе.



Мы обязаны решать проблемы, с которыми сталкивается футбол. УЕФА претендует исключительно на должность регулятора, оператора, единственного владельца и менеджера европейских футбольных соревнований. Монополистическая и противоречивая позиция наносит ущерб футболу и его конкурентному балансу. Как уже неоднократно было показано, финансовый контроль является неадекватным и не применяется объективно. Клубы, участвующие в европейских соревнованиях, имеют право управлять своими соревнованиями.



Нам приятно знать, что отныне мы не будем подвергаться постоянным угрозам со стороны УЕФА. Мы по-прежнему привержены цели развития проекта Европейской Суперлиги конструктивным и поддерживающим образом, принимая во внимание болельщиков, игроков, тренеров, клубы, лиги, национальные и международные ассоциации и федерации. Мы знаем, что в нашем предложении есть элементы, которые необходимо рассмотреть и, конечно же, улучшить посредством диалога и консенсуса. Мы по-прежнему верим в успех проекта, который всегда будет соответствовать правилам Европейского Союза", — гласит заявление.

Напомним, что УЕФА продолжает расследование против Барселоны, Реала и Ювентуса.

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