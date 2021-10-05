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Украинский защитник получил повреждение в матче чемпионата Греции.

Защитник Ионикоса Дмитрий Чигринский выбыл на несколько недель из-за травмы, сообщает SDNA.

По информации источника, 34-летний украинец получил повреждение в минувшем матче пятого тура чемпионата Греции против Ламии (1:2).

У футболиста разрыв приводящей мышцы бедра, что выкинуло его из строя на один месяц.

В нынешнем сезоне Чигринский провел пять матчей, а его команда Ионикос находится на девятом месте в турнирной таблице чемпионата Греции.

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