Украинский защитник получил повреждение в матче чемпионата Греции.
Дмитрий Чигринский, SDNA
05 октября 2021, 21:58
Защитник Ионикоса Дмитрий Чигринский выбыл на несколько недель из-за травмы, сообщает SDNA.
По информации источника, 34-летний украинец получил повреждение в минувшем матче пятого тура чемпионата Греции против Ламии (1:2).
У футболиста разрыв приводящей мышцы бедра, что выкинуло его из строя на один месяц.
В нынешнем сезоне Чигринский провел пять матчей, а его команда Ионикос находится на девятом месте в турнирной таблице чемпионата Греции.
Хочешь быть в курсе всех событий? Football.ua запустил приложения на Android и iOS!
Переходи по ссылкам и будь в тренде! Приложение Android, Приложение iOS.