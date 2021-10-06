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Экс-футболист высказался против подобной инновации в футболе.

Идея французского экс-наставника Арсена Венгера проводить чемпионаты мира с периодичностью раз в два года вместо четырех вызвала довольно широкий резонанс среди футбольной общественности, и до сих пор продолжает обсуждаться даже на наиболее высоких кругах.

В частности, во время конференции, посвященной представлению логотипа будущего чемпионата Европы-2024 в Германии немецкого экс-футболиста Филиппа Лама попросили высказать свое мнение по этому поводу.

"Я абсолютно убежден, что ритм международных состязаний должен оставаться таким же, как и сейчас. Еще в бытности игрока я находил подобный график удобным для нас.

Каждые два года проводится крупный турнир с помощью чередования пары мундиаль – Евро. Считаю, что этого вполне достаточно", — подытожил бывший защитник.

Напомним, что ранее Лам высказывал мнение о влиянии своего бывшего наставника Хосепа Гвардиолы на судьбу аргентинского нападающего Лионеля Месси.