Экс-футболист высказался против подобной инновации в футболе.
Филипп Лам, Getty Images
06 октября 2021, 06:55
Идея французского экс-наставника Арсена Венгера проводить чемпионаты мира с периодичностью раз в два года вместо четырех вызвала довольно широкий резонанс среди футбольной общественности, и до сих пор продолжает обсуждаться даже на наиболее высоких кругах.
В частности, во время конференции, посвященной представлению логотипа будущего чемпионата Европы-2024 в Германии немецкого экс-футболиста Филиппа Лама попросили высказать свое мнение по этому поводу.
"Я абсолютно убежден, что ритм международных состязаний должен оставаться таким же, как и сейчас. Еще в бытности игрока я находил подобный график удобным для нас.
Каждые два года проводится крупный турнир с помощью чередования пары мундиаль – Евро. Считаю, что этого вполне достаточно", — подытожил бывший защитник.
Напомним, что ранее Лам высказывал мнение о влиянии своего бывшего наставника Хосепа Гвардиолы на судьбу аргентинского нападающего Лионеля Месси.