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Следующий чемпионат Европы пройдет в Германии в 2024 году.

Сегодня в Берлине УЕФА презентовал официальный логотип чемпионата Европы 2024 года, который пройдет в Германии.

Новый логотип включает в себя цвета национальных флагов 55 стран-ассоциаций УЕФА, которые вместе собраны в форму крыши стадиона Олимпиаштадион в Берлине. Главный трофей турнира расположен по центру.

Напомним, Евро-2024 пройдет с 14 июня по 14 июля в 10 немецких городах. Отборочная часть турнира должна пройти с марта по ноябрь 2023 года, а плей-офф — в марте 2024 года.

Действующим чемпионом турнира является сборная Италии, которая в финале Евро-2020 обыграла Англию в серии послематчевых пенальти.

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