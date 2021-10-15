Утвердились финалисты за звание лучшего молодого футболиста Европы.
Джуд Бэллингем, getty images
15 октября 2021, 16:35
Стал известен окончательный список претендентов из 20 футболистов на звание лучшего молодого футболиста Европы.
Список номинантов появился на сайте Tuttosport. К сожалению, защитник киевского Динамо Илья Забарный среди претендентов отсутствует.
Карим Адейеми (РБ Зальцбург)
Джуд Бэллингем (Боруссия Дортмунд)
Эдуардо Камавинга (Реал)
Шарль де Кетеларе (Брюгге)
Гави (Барселона)
Брайан Хиль (Тоттенхэм)
Райан Гравенберх (Аякс)
Мэйсон Гринвуд (Манчестер Юнайтед)
Даниэль Мальдини (Милан)
Джамал Мусиала (Бавария)
Нуну Мендеш (ПСЖ)
Педри (Барселона)
Роберто Пикколи (Аталанта)
Йереми Пино (Вильярреал)
Джованни Рейна (Боруссия Дортмунд)
Родриго (Реал)
Букайо Сака (Арсенал)
Вильям Салиба (Марсель)
Юрриен Тимбер (Аякс)
Флориан Виртц (Байер).
Напомним, итоги голосования будут объявлены 13 декабря.