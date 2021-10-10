ЧМ-2022. Отбор

Бразилец рассказал о своих международных планах на ближайшее будущее.

29-летний бразильский нападающий французского Пари Сен-Жермен Неймар выступает на международном уровне с августа 2010-го года, когда уже в первом товарищеском матче под руководством Мано Менезеса против сборной США сумел оформить забитый мяч, который стал для него в последствии одним из 69, оформленных на данный момент.

Однако, время профессиональной карьеры футболиста стремительно проходит, поэтому Неймар уже всерьез задумывается над тем, чтобы завершить выступления за национальную команду своей страны.

"Я думаю, что чемпионат мира-2022 в Катаре станет для меня последним. Я так считаю потому, что я не знаю, хватит ли мне ментальных сил продолжать играть на таком уровне в дальнейшем.

Я делаю все для того, чтобы и дальше продолжать играть, все — ради побед вместе с моей страной. Для того, чтобы реализовать одно из моих наибольших желаний детства. Надеюсь, что у меня получится это сделать", — рассказал форвард о своей надежде победить на грядущем мундиале.

Отметим, что на данный момент Бразилия возглавляет отборочную группу в южноамериканской зоне со 100%-м показателем, победив в девяти матчах квалификации кряду.