ЧМ-2022. Отбор
Подопечные Ханси Флик гарантировали себе выход на финальную часть турнира.
Игроки сборной Германии, getty images
12 октября 2021, 01:07
В рамках отборочного цикла к чемпионату мира 2022 года сборная Германии гостила у Северной Македонии и добилась разгромной победы.
Благодаря данному результату подопечные Ханси Флика набрали три балла и выиграли свою группу, гарантировав себе выход в финальную часть турнира, которая пройдет в Катаре.
Сборная Германии стала первой сборной на европейском континенте, которой это удалось.
Напомним, что на Football.ua доступно видео голов и обзор матча Северная Македония — Германия.