ЧМ-2022. Отбор

Подопечные Ханси Флик гарантировали себе выход на финальную часть турнира.

В рамках отборочного цикла к чемпионату мира 2022 года сборная Германии гостила у Северной Македонии и добилась разгромной победы.

Благодаря данному результату подопечные Ханси Флика набрали три балла и выиграли свою группу, гарантировав себе выход в финальную часть турнира, которая пройдет в Катаре.

Группа J 1 Германия 8 21 2 Румыния 8 13 3 Северная Македония 8 12 4 Армения 8 12 5 Исландия 8 8 6 Лихтенштейн 8 1



Сборная Германии стала первой сборной на европейском континенте, которой это удалось.

Напомним, что на Football.ua доступно видео голов и обзор матча Северная Македония — Германия.