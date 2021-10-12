В рамках отборочного цикла к чемпионату мира 2022 года сборная Германии гостила у Северной Македонии и добилась разгромной победы.

Благодаря данному результату подопечные Ханси Флика набрали три балла и выиграли свою группу, гарантировав себе выход в финальную часть турнира, которая пройдет в Катаре.

Группа J
1 Германия Германия 8 21
2 Румыния Румыния 8 13
3 Северная Македония Северная Македония 8 12
4 Армения Армения 8 12
5 Исландия Исландия 8 8
6 Лихтенштейн Лихтенштейн 8 1


Сборная Германии стала первой сборной на европейском континенте, которой это удалось.

Напомним, что на Football.ua доступно видео голов и обзор матча Северная Македония — Германия.