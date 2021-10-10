ЧМ-2022. Отбор

Футболист выступает за свою сборную с 1997 года.

В рамках матча отбора на чемпионат мира-2022 сборная Андорры дома с разгромным счетом уступила Англии (0:5).

Несмотря на неприятное поражение, капитан сборной Андорры защитник Ильдефонс Лима вошел в историю футбола.

Лима стал самым возрастным футболистом, сыгравшим в отборе на ЧМ-2022.

Фланговый защитник Лима сыграл свой первый матч за сборную Андорры еще в 1997 году. В 125 играх за свою национальную сборную Лима забил 11 голов и является лучшим бомбардиром.

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