ЧМ-2022. Отбор
Футболист выступает за свою сборную с 1997 года.
Ильдефонс Лима, Getty Images
10 октября 2021, 12:58
В рамках матча отбора на чемпионат мира-2022 сборная Андорры дома с разгромным счетом уступила Англии (0:5).
Несмотря на неприятное поражение, капитан сборной Андорры защитник Ильдефонс Лима вошел в историю футбола.
Лима стал самым возрастным футболистом, сыгравшим в отборе на ЧМ-2022.
Фланговый защитник Лима сыграл свой первый матч за сборную Андорры еще в 1997 году. В 125 играх за свою национальную сборную Лима забил 11 голов и является лучшим бомбардиром.
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