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ФИФА сегодня утвердит место проведения турнира.

Клубный чемпионат мира-2021, скорее всего, состоится в Объединенных Арабских Эмиратах, сообщает Sky Sports.

Официально утвердить место проведения турнира ФИФА должна в среду, 20 октября.

Изначально клубный ЧМ должен был пройти в Японии, однако позже организаторы отказались из-за ситуации с коронавирусом в стране. Позже от идеи проведения турнира из-за этой же причины отказалась и ЮАР.

Поскольку Катар в первой половине декабря примет Аравийский кубок, то ОАЭ остался единственным претендентом на принятие соревнований.

Европу на чемпионате мира выступит Челси, который встретится с египетским Аль-Ахли и новозеландским Окленд Сити.