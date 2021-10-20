ФИФА сегодня утвердит место проведения турнира.
Челси с Кубком чемпионов, Getty Images
20 октября 2021, 15:36
Клубный чемпионат мира-2021, скорее всего, состоится в Объединенных Арабских Эмиратах, сообщает Sky Sports.
Официально утвердить место проведения турнира ФИФА должна в среду, 20 октября.
Изначально клубный ЧМ должен был пройти в Японии, однако позже организаторы отказались из-за ситуации с коронавирусом в стране. Позже от идеи проведения турнира из-за этой же причины отказалась и ЮАР.
Поскольку Катар в первой половине декабря примет Аравийский кубок, то ОАЭ остался единственным претендентом на принятие соревнований.
Европу на чемпионате мира выступит Челси, который встретится с египетским Аль-Ахли и новозеландским Окленд Сити.