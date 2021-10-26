В матче с Генком украинский полузащитник реализовал пенальти.
РОМАН БЕЗУС, GETTY IMAGES
26 октября 2021, 10:41
Украинский полузащитник Гента Роман Безус попал в символическую сборную минувшего 12 тура бельгийского чемпионата по версиям изданий VP, Sport/Foot Magazine и Voetbal Flitsen.
Помимо этого украинец составил кампанию лучших по итогам тура по версии статистического портала SofaScore.
В минувшем туре Безус реализовал пенальти, чем помог своей команде обыграть Генк (3:0).
В текущем сезоне Роман провел 12 поединков, в которых забил два мяча и отдал два ассиста.
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