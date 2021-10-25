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Специалист указал на слабые места украинского футболиста.

Главный тренер бельгийского Гента Хейн Ванхазебрук рассказал об игре украинского хавбека клуба Романа Безуса после победы над Генком в чемпионате (3:0).

"Пока еще это не лучший Роман Безус. Да, я доволен его игрой. Он дает команде необходимую энергию, усердно работает. К тому же, он всегда готов играть.

Пока что, у него остается одна и та же проблема. Он чередует хорошую игру со странными действиями. Принятие правильных решений – вот в чем все дело. Выбор решения остается проблемой Безуса", — сказал Ванхазебрук в интервью Belgiumsoccer.be.

Отметим, что в победном матче против Генка Роман Безус стал автором одного из забитых мячей.

На его счету в текущем сезоне он провел семь игр в чемпионате Бельгии, в которых оформил на свой счет два гола и один голевой пас.

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