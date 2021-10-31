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Жеребьевка элит-раунда футзальной Лиги чемпионов состоится 3 ноября.

Ивано-франковский Ураган победой над румынским Юнайтедом Галац (2:0) завершил выступления в основном раунде футзальной Лиги чемпионов. Победный дубль оформил Артем Фаренюк.

Напомним, в первых двух встречах ивано-франковская команда обыграла азербайджанский Араз (2:1) и косовский Личени (7:1), благодаря чему Ураган пробился в элит-раунд Лиги чемпионов.

Подопечные Максима Павленка узнают соперников по следующей стадии — 3 ноября, когда состоится жеребьевка. 16 команд, которые прошли в элит-раунд, будут разделены на четыре группы.

Элит-раунд турнира пройдет с 30 ноября по 5 декабря. Четыре победителя групп пройдут в финальный турнир, который пройдет 28/29 апреля и 30 апреля/1 мая 2022 года.

Ураган (Украина) — Юнайтед Галац (Румыния) 2:0

Голы: Фаренюк, 26, 34.