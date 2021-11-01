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Команда украинского хавбека разгромила Интер Турку в последнем туре чемпионата.

В последнем туре чемпионата Финляндии Сейнайоки, за который выступает украинский полузащитник Денис Олейник, в гостях разгромил Интер Турку со счетом 5:2.

Украинец появился в стартовом составе и провел на поле 72 минуты, после чего был заменен. Результативными действиями отметиться ему не удалось.

Благодаря этому результату, Сейнайоки стал бронзовым призером чемпионата Финляндии, а чемпионом страны стал ХИК, опередивший на одно очко КуПС.

В нынешнем сезоне Олейник провел 26 поединков, в которых забил семь голов и отдал два ассиста.