Церемония вновь обойдется без присутствия зрителей.
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10 ноября 2021, 10:56
В начале 2021 года церемония награждения FIFA The Best лучших футболистов 2020 года по версии ФИФА стала единственной возможностью отметить достижения игроков в непростом пандемическом футбольном году.
На сей раз, организаторы решили провести данное мероприятие 17 января 2022 года, собравшись в здании ФИФА в швейцарском городе Цюрих.
Согласно текущим мерам о области общественного здравоохранения данной страны, на торжественное мероприятие не будут допущены зрители, а само взаимодействие с лауреатами будет, как и в прошлом году, исключительно виртуальным.
Перечь категорий, в которых будут выбираться лучшие исполнители:
– Лучшие футболисты ФИФА среди женщин и мужчин;
– Лучшие мужской и женский тренер ФИФА;
– Лучшие вратари ФИФА в женском и мужском футболе;
– Команда года по версии FIFA FIFPRO в мужском и женском футболе;
– Премия ФИФА Fair Play;
– Премия Пушкаша;
– Премия футбольного болельщика ФИФА.
Награды будут присуждаться конкурсантам в каждой из категорий, вне зависимости от чемпионата или национальности, за соответствующие достижения по ходу сезона-2020/21, в том числе — за Олимпийские игры в Токио.
Победители в каждой номинации будут определены путем комбинированного голосования с участием капитанов и главных тренеров всех национальных сборных мира из стран ФИФА, онлайн-голосованием болельщиков, а также голосам группы приглашенных экспертов из более чем 300 СМИ.
Голосование начнется 22 ноября, и продлится до 10 декабря 2021 года включительно.