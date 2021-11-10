Другое

Церемония вновь обойдется без присутствия зрителей.

В начале 2021 года церемония награждения FIFA The Best лучших футболистов 2020 года по версии ФИФА стала единственной возможностью отметить достижения игроков в непростом пандемическом футбольном году.

На сей раз, организаторы решили провести данное мероприятие 17 января 2022 года, собравшись в здании ФИФА в швейцарском городе Цюрих.

Согласно текущим мерам о области общественного здравоохранения данной страны, на торжественное мероприятие не будут допущены зрители, а само взаимодействие с лауреатами будет, как и в прошлом году, исключительно виртуальным.

Перечь категорий, в которых будут выбираться лучшие исполнители:

– Лучшие футболисты ФИФА среди женщин и мужчин;

– Лучшие мужской и женский тренер ФИФА;

– Лучшие вратари ФИФА в женском и мужском футболе;

– Команда года по версии FIFA FIFPRO в мужском и женском футболе;

– Премия ФИФА Fair Play;

– Премия Пушкаша;

– Премия футбольного болельщика ФИФА.

Награды будут присуждаться конкурсантам в каждой из категорий, вне зависимости от чемпионата или национальности, за соответствующие достижения по ходу сезона-2020/21, в том числе — за Олимпийские игры в Токио.

Победители в каждой номинации будут определены путем комбинированного голосования с участием капитанов и главных тренеров всех национальных сборных мира из стран ФИФА, онлайн-голосованием болельщиков, а также голосам группы приглашенных экспертов из более чем 300 СМИ.

Голосование начнется 22 ноября, и продлится до 10 декабря 2021 года включительно.