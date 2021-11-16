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В рамках шестого тура отборочного цикла на молодежный чемпионат Европы-2023 сборная Украины U-21 принимала на своем поле сверстников из Сербии.

Украинцы быстро открыли счет благодаря точному удару Крыськива, однако сербы смогли восстановить паритет.

Тем не менее, Судакову потребовалось три минуты, чтобы вновь вернуть себе преимущество в счете и набрать три очка.

Обзор матча:

Украина U-21 — Сербия U-21 2:1

Голы: Крыськив, 9, Судаков, 81 — С. Митрович, 78