ЧМ-2022. Отбор

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В рамках заключительного матча отбора на чемпионат мира-2022 сборная Украины на выезде будет противостоять сборной Боснии и Герцеговины.

Предлагаем следить за онлайн-трансляцией игры на Football.ua.

Что говорили перед матчем?

Главный тренер сборной Боснии и Герцеговины Ивайло Петев:

"Завтра нас ожидает последний матч. Есть несколько важных вещей. Нам следует проявить характер и жажду к победе.

Я не могу сейчас назвать состав, однако, ввиду турнирного положения, думаю, сыграют те футболисты, которые не получали практики в течение турнира.

Именно после игры с Украиной мы разберем свои ошибки и решим, что делать дальше. Главное — сыграть с желанием и характером, которого нам не хватило в поединке с Финляндией".

И.о главного тренера сборной Украины Александр Петраков:

"Гра Боснії та Фінляндії? Не буду коментувати, ця гра мені не потрібна. Перемога нам потрібна, будем грати на неї.

Чи легше буде грати проти суперника з комбінованим складом? Не знаю. Такий футбол, результат потрібен. Буде нам тяжче грати проти молодих гравців, які захочуть себе показати, щоб їх запросили кудись. Буде дуже важка гра".

"По кадровій ситуації. Буде часове тренування перед грою. Всі здорові, тести негативні... Готуємось до гри. Позиція Гамаша на полі? Я його добре знаю. Завтра все побачите. Слідкувати за грою Фінляндія — Франція я не буду, і хлопцям говорити нічого не буду. Що стосується слабкої реалізації, то у збірній тренування інші, їм реалізацію потрібно підтягнути в клубах".

Поединок Босния и Герцеговина — Украина состоится в 21:45 по киевскому времени. Следите за развитием событий в матчей с помощью текстовой онлайн-трансляции матча на нашем сайте.