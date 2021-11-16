ЧМ-2022. Отбор

Команды встретятся в лобовом противостоянии.

В рамках отбора на чемпионат мира-2022 сборная Украины в гостевом матче сыграет против сборной Боснии и Герцеговины.

Украина выйдет на поединок в синих футболках. Босния появится на поле в форме белого цвета.

Смотри также: Заявка сборной Украины на матч против Боснии и Герцеговины

Поединок Босния и Герцеговина — Украина состоится в 21:45 по киевскому времени. Следите за развитием событий в матчей с помощью текстовой онлайн-трансляции матча на нашем сайте.