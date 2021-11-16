ЧМ-2022. Отбор 16 ноября 2021, 12:37 Стало известно, в какой форме Украина сыграет с Боснией и Герцеговиной Команды встретятся в лобовом противостоянии. Украина - Босния и Герцеговина, Getty Images 16 ноября 2021, 12:37 В рамках отбора на чемпионат мира-2022 сборная Украины в гостевом матче сыграет против сборной Боснии и Герцеговины. Украина выйдет на поединок в синих футболках. Босния появится на поле в форме белого цвета. Смотри также: Заявка сборной Украины на матч против Боснии и Герцеговины Поединок Босния и Герцеговина — Украина состоится в 21:45 по киевскому времени. Следите за развитием событий в матчей с помощью текстовой онлайн-трансляции матча на нашем сайте. Команды Босния и Герцеговина Украина Facebook Твитнуть Google+ ВКонтакте