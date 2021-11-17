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Национальная команда получила специалиста наивысшего уровня.

По итогам заседания исполнительного комитета Украинский ассоциации футбола женская сборная Украины получила нового тренера.

Готовить наших девушек будет бывший тренер женской команды каталонской Барселоны Луис Кортес, сообщает официальный сайт УАФ.

"Я благодарен УАФ за веру в меня! Готов в своей работе не только помогать национальной женской сборной, но использовать свой опыт и знания для развития женского футбола в Украине в целом. Прекрасно осознаю, насколько это направление важно для руководства ассоциации и украинского футбольного сообщества в целом, и буду иметь честь приобщиться к его развитию", — заявил .Луис Кортес.

Отметим, что в минувшем сезоне тренер привел женскую команду Барселоны к победе в Лиге чемпионов, чемпионате, Кубке Испании. Специалист начал работать с командой в 2017 году на должности ассистента, а в 2019 стал главным тренером. Также он выигрывал чемпионат Испании, Суперкубок Испании и Кубок Испании в 2020 году. Также Луис Кортес был признан тренером года женских команд по версии УЕФА.

Однако по ходу сезона у Луиса Кортеса возникли трудности в раздевалке, из-за чего футболистки отказались с ним работать, что привело к увольнению тренера.