ЧМ-2022. Отбор

Защитник Боснии и Герцеговины прокомментировал поражение его команды от Украины.

В рамках заключительного тура квалификации на чемпионат мира-2022 сборная Боснии и Герцеговины уже не преследовала никаких турнирных целей для себя, однако все равно сумела обеспечить достойное сопротивление на своем поле национальной команде Украины (0:2).

Босния и Герцеговина — Украина 0:2 Видео голов и обзор матча

По завершении поединка, защитник команды Ивайло Петева Анель Ахмедходжич прокомментировал выступление своей сборной в отчетной дуэли.

"Мы старались бороться по ходу всего поединка. Считаю, что мы показали, что умеем сражаться до последнего, и этот матч имел существенное отличие, по сравнению с игрой против Финляндии. Наша команда сыграла хорошо, но нам не повезло с реализацией своих моментов.

Мяч просто не хотел идти в ворота соперников. В то же время, Украина создала два момента и забила два гола. С нашей стороны — у Хаджикадунича был классный момент, но ни ему не повезло забить, ни я затем не смог добить.

Думаю, что мы должны гордиться нашим выступлением в этой встрече, но ее итоговым результатом мы точно остались разочарованы", — с сожалением констатировал футболист.

Сборная Боснии и Герцеговины завершила отборочный раунд на четвертой позиции в квартете D, набрав семь очков.