ЧМ-2022. Отбор

Football.ua проанализировал тактические компоненты успеха команды Петракова в ключевом поединке отборочного раунда к чемпионату мира-2022.

Сборная Украины на выезде, в последнем туре группового турнира обыграла боснийцев и успешно квалифицировалась в раунд плей-офф отбора на ЧМ-2022. Разберем основные тактические нюансы противостояния.

В контрольном матче с Болгарией Александр Петраков удивил общественность выбором базовой схемы 4-3-3. Эксперимент настолько удался, что не было ни каких сомнений, сборная Украины в решающем матче группового турнира сыграет именно в этой формации. В деструктивной фазе игры команда Петракова поддерживала структуру 4-1-4-1 со Степаненко между линий обороны.

Босния и Герцеговина — Украина — 0:2 (0:0)

Голы: Зинченко 58 (Цыганков), Довбик 79 (Шапаренко)

Босния и Герцеговина: Василь — Ахмедходжич, Хаджикадунич, Ковачевич, Сушич — Прцич (Крунич, 64), Хаджиахметович (Налич, 71), Гояк (Симирот, 64) — Стеванович, Демирович (Кодро, 80), Менало (Превляк, 71).

Украина: Бущан — Тымчик, Забарный, Матвиенко, Соболь (Шапаренко, 64) — Малиновский (Сидорчук, 82), Степаненко, Зинченко — Ярмоленко (Караваев, 82), Яремчук (Довбик, 75), Цыганков (Зубков, 75).

Предупреждения: Демирович, Хаджикадунич — Забарный.

Сборная Боснии и Герцеговины действовала по схеме 5-3-2. В фазе игры с мячом, разумеется, команда перестраивалась на 3-5-2. Главной особенностью стартового состава хозяев поля было анонсированное отсутствие Джеко, Пьянича и Колашинаца. Вообще, в сравнении с последним матчем Ивайло Петев произвел 8 замен в составе. Нужно отметить появление в воротах нашего хорошего знакомого — экс-вратаря луганской Зари Николы Васила.

xG — 0,86:1,76

Удары (в створ) — 7(3):15(4)

Удары из штрафной — 5:6

Удары после стандартов — 3:3

Удары головой — 2:1

Владение — 41%:59%

Точность передач — 75%:79%

Передач подряд — 4:5

Длинные передачи — 64:60

Короткие передачи — 388:537

Кроссы — 13:11

Передачи в первую треть — 89:140

Передачи во вторую треть — 249:297

Передачи в финальную треть — 114:160

Возврат владения — 56:49

Дриблинг (успешный) — 20(8):18(8)

Фолы — 11:6

Офсайды — 2:1

Угловые — 4:3

В принципе, статистические данные достаточно объективно характеризуют ход матча. Украина больше владела мячом и создавала больше голевых моментов, но при этом, нельзя сказать, что команда Петракова диктовала свои условия. Боснийцы сумели навязать вязкую борьбу и имели хорошие возможности при стандартных положениях. Угловые уже давно являются слабым местом сборной Украины. Бущан откровенно спас команду в первом тайме, после одного из корнеров.

"Сине-желтые" активней атаковали через свой левый фланг. Через эту вертикальную зону прошло почти 50% от всех активных действий команды.

Гости часто задействовали дальнюю артиллерию. Больше половины своих ударов игроки нашей сборной нанесли из-за пределов штрафной. В этом плане активно работали Малиновский и Зинченко.

Матч с Болгарией навеял воспоминания о яркой игре национальной команды времен отбора к Евро-2020. Безусловно, это очень хорошо, что нынешний тренерский штаб решил не отказываться от наработанного командой тактического багажа. Но, матч с Боснией в некоторой степени разочаровал. Даже ослабленный состав команды, которая потеряла все шансы на продолжение борьбы, создал сборной Украины серьезные проблемы. Система нашей игры работала с большим скрипом. По большому счету команда выиграла за счет более высокого индивидуального мастерства игроков.

Отметим старые наработки, которые создавал еще штаб Шевченко.

Как справа, так и слева условная "восьмерка" (Малиновский и Зинченко) при розыгрыше мяча на своей половине поля периодически опускались глубоко, по сути, на позицию крайнего центрбека в тройке, тогда как фулбек (Тымчик и Соболь) поднимались по бровке выше. Автоматически вингер (Цыганков и Ярмоленко) смещались в полупростарнство, оставляя зону для подключения флангового защитника. На скриншоте выше — пример смещения Малиновского. Аналогичным образом действовал и Зинченко со своей стороны.

Вот пример, из моего архива разборов матчей сборной. Это весенний матч при Шевченко. Игра с Бахрейном. Но, подобные маневры были во всех поединках, в которых команда играла по схеме 4-3-3.

Разумеется, сборная по-разному начинала позиционные атаки. Были и более классические варианты розыгрыша. Также, о прежней структуре сборной напоминали и забегания Тымчика не только вдоль бровки. Фулбек Динамо врывался в штрафную через полупространство.

Отдельно хочется остановиться на игре фланговых защитников. Оба обладают хорошими навыками в атакующих действиях команды, но и Тымчик и Соболь небрежно относятся к зонам за спиной.

Эти два скриншота — наглядные примеры главных минусов наших основных фулбеков, которые могут серьезно аукнуться в противостоянии с более сильным соперником в плей-офф.

Обоим нужно прибавлять в плане действий без мяча в деструктивной фазе игры.

После матча Александр Петраков отметил важность результата и выразил оптимизм относительно перспектив национальной команды в раунде-плей-офф:

"Качество игры? Это был нервный матч, как я предполагал. Это была нервная игра — на результат. Нет вопросов ни к кому — парни хорошо вышли на замену. Запасные парни все работали, все 25 человек. Все молодцы.

Эти три месяца были самые тяжелые в моей футбольной жизни. Пройти это опять — это очень тяжело. Я, наверно, постарел на лет 5. Я очень доволен — уже здесь, как говорят, адаптировался.

Мы сделали только 50%. Впереди тяжелый плей-офф, там очень непростые соперники. Знаю, что парни никого не боятся. У нас хорошая команда, очень хороший коллектив. Кто бы ни был — мы будем играть. Наша цель — поехать в Катар".

С главным тренером сборной Украины трудно не согласиться. В противостоянии с Боснией и Герцеговиной на первый план выходил результат. Но, все-же не стоит преувеличивать значение тяжелой, трудовой победы, которая оказалась лишь второй для сборной во всем отборочном цикле.

Выход в плей-офф — это не достижение. Это лишь обязательный шаг к заветной цели. В решающем раунде квалификации будет труднее, и пока сборная не демонстрирует тот уровень футбола, чтобы разбрасываться самоуверенными заявлениями относительно дальнейших перспектив, мол, обыграем кого угодно и обязательно поедим в Катар.

Вопросов к игре по-прежнему хватает, а соперники в плей-офф будут гораздо сильнее, чем Финляндия и Босния.

Разумеется, важное значение будут иметь результаты жеребьевки, которая пройдет 26 ноября. Особенность этого мини-турнира такова, что между полуфиналами и финалом по большому счету нет разницы в уровне сопротивления. Здесь, наоборот, полуфинал может быть гораздо более тяжелым испытанием, чем финал.

На первый матч у нас имеется пять возможных оппонентов — Италия, Португалия, Швеция, Шотландия и Уэльс. Нужно учитывать, что наша сборная, как не сеяная в полуфинале сыграет на выезде. Выиграть в гостях у одних из двух последних чемпионов Европы дело непростое. Ну, будем надеяться на более благоприятный результат жребия.

В плей-офф тоже будут нервные, ответственные матчи, только с более мотивированными и классными оппонентами. И там, похоже, также главный тренер будет говорить о важности результата, маскируя недостатки в качестве игры. А когда же нам говорить о соответствии принципам, структуре, уровне взаимодействий в разных фазах игры? Похоже, для этого у нас остаются только спарринги с явно более слабыми соперниками.

Разумеется, учитывая провальный старт отборочного турнира и резкую смену тренерского штаба, итоговое второе место в группе — это положительный результат. Но, на мой взгляд, заявление Петракова о том, что мы любых соперников пройдем в плей-офф, и точно будем на чемпионате мира, выглядят несерьезно.

Сборная выкарабкалась из трудного положения, в которое сама себя загнала. При этом, у нас по-прежнему остается много нерешенных проблем в плане организации игры. Мало того, в воздухе повис глобальный вопрос — а есть ли у национальной команды концепция? Каковы основные принципы ее игры?

Петраков резко внедрил свою систему игры, а затем, также резко вернулся к наработкам прежнего штаба. Даже в структуре 4-3-3 наблюдается стремление к большей вертикализации игры в атаке, но по большому счету, Александр Васильевич вернулся к системе прежнего тренера, попутно отказавшись от своих революционных кадровых решений.

Победа есть победа, я ни в коем случае не хочу приуменьшить ее значение и желаю национальной команде только хорошего. Но, цель данного материала — оценка не результата, а игры. Главный итог — если в плей-офф сборная Украины будет играть так, как с Боснией, то ей будет трудно рассчитывать на успех.

С такой игрой на чемпионате мира делать нечего, разве что довольствоваться ролью статистов, как на Евро-2016. При этом, в том, что у сборной Украины имеются ресурсы для усиления игры, можно не сомневаться. Но для того, чтобы вернуться к уровню, который команда демонстрировала в отборочном турнире к Евро-2020, нужно хорошенько поработать.