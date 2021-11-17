ЧМ-2022. Отбор
Редакция Football.ua обсудила последние матчи киевского Динамо и донецкого Шахтера в Лиге чемпионов.
Александр Петраков, фото УАФ
17 ноября 2021, 18:30
Сборная Украины вышла в плей-офф квалификации чемпионата мира-2022 после победы со счетом 2:0 над сборной Боснии и Герцеговины.
В новом подкасте, который также доступен на платформе Apple, редакция Football.ua обсудила поединок с Боснией и Герцеговиной, а также, насколько хорош Александр Петраков и какое будущее у нашей национальной команды.
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