ЧМ-2022. Отбор

Редакция Football.ua обсудила последние матчи киевского Динамо и донецкого Шахтера в Лиге чемпионов.

Сборная Украины вышла в плей-офф квалификации чемпионата мира-2022 после победы со счетом 2:0 над сборной Боснии и Герцеговины.

В новом подкасте, который также доступен на платформе Apple, редакция Football.ua обсудила поединок с Боснией и Герцеговиной, а также, насколько хорош Александр Петраков и какое будущее у нашей национальной команды.

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