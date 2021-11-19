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Представляем вашему вниманию видео лучших моментов поединка еврокубкового турнира среди женщин.

В рамках четвертого тура группового этапа женской Лиги чемпионов встретились соперницы харьковского Жилстроя-1 по квартету B: девушки из мадридского Реала принимали на своем поле Пари Сен-Жермен.

Француженки отправили в ворота испанской команды два безответных мяча, тем самым сохранив лидерство в турнирной таблице и проведя четвертый матч подряд на турнире без пропущенных мячей.

Обзор матча: