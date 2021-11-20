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Специалист не нашел работы на родине, после чего отправился в экзотическую страну.

Украинский наставник Олег Старинский начал свою трудовую деятельность в качестве главного тренера в экзотическом для наших широт чемпионате Камбоджи, возглавив местный Пномпень Краун в октябре 2016 года.

За время его первой каденции тогда еще шестикратный чемпион своей страны не смог прийти к успеху ни в одном из турниров, в результате чего контракт наставника был завершен в последний день 2017 года.

Выждав полуторагодичную паузу в своей тренерской практике, Старинский вернулся в Украину, где стал видеоаналитиком в команде донецкого Шахтера среди юношей до 19 лет, где проработал до ноября 2020 года, после чего вновь вернулся в уже знакомую ему Камбоджу во все тот же клуб.

Вторая каденция украинского специалиста в Пномпень Краун оказалась уже куда более успешной.

Клуб сумел записать на свой счет седьмой завоеванный чемпионский титул в своей стране, набрав за 19 сыгранных матчей 44 очка, оформив при этом разницу забитых и пропущенных мячей 54:18.

Примечательно, что в составе Пномпень Краун выступает украинский нападающий Валерий Гришин, который является воспитанником академии Шахтера, и пришел в команду по приглашению своего соотечественника.