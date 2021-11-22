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ФИФА определилась с кандидатами на награду.

В ФИФА определились с кандидатами на приз лучшему вратарю в 2021 году. Вашему вниманию все претенденту на награду:

- Алиссон (Ливерпуль/Бразилия).

- Джанлуиджи Доннарумма (Милан/ПСЖ/Бразилия).

- Эдуар Менди (Челси/Сенегал).

- Мануэль Нойер (Бавария/Германия).

- Каспер Шмейхель (Лестер/Дания).

Голосование за лучшего вратаря пройдет с 22 ноября по 10 декабря 2021 года. Имя победителя приза The Best станет известно 17 января 2022 года.