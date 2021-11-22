ФИФА определилась с кандидатами на награду.
Каспер Шмейхель, Getty Images
22 ноября 2021, 20:30
В ФИФА определились с кандидатами на приз лучшему вратарю в 2021 году. Вашему вниманию все претенденту на награду:
- Алиссон (Ливерпуль/Бразилия).
- Джанлуиджи Доннарумма (Милан/ПСЖ/Бразилия).
- Эдуар Менди (Челси/Сенегал).
- Мануэль Нойер (Бавария/Германия).
- Каспер Шмейхель (Лестер/Дания).
Голосование за лучшего вратаря пройдет с 22 ноября по 10 декабря 2021 года. Имя победителя приза The Best станет известно 17 января 2022 года.